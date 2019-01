Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat marti ca "ramane multa munca de facut" pentru a ajunge la denuclearizarea Coreei de Nord, dar se asteapta ca lucrurile sa progreseze pana la sfarsitul lunii viitoare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Donald Trump a anunțat sambata ca a avut o "intalnire incredibila" cu reprezentantul nord-coreean pe probleme nucleare Kim Yong Chol și ca au fost facute progrese insemnate. Nici Donald Trump și nici Casa Alba nu au oferit detalii despre discuții și, in pofida comentariilor optimiste ale președintelui…

- Inaltul emisar nord-coreean implicat in discutiile cu Statele Unite a sosit joi la Beijing si se pare ca el este in drum spre Washington, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap. Mass-media din Statele Unite si Coreea de Sud au citat anterior surse neidentificate declarand ca se asteapta ca secretarul…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- Coreea de Nord a acuzat duminica Administrația Statelor Unite pentru sancțiunile impuse Phenianului, avertizand ca dezarmarea Peninsulei Coreene ar putea fi blocata definitiv, relateaza site-ul agenției Reuters informeaza mediafax Raspunsul Coreei de Nord a fost dat dupa ce Statele Unite au…