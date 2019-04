Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, in urma carora Donald Trump a ajuns la putere, Mike Pompeo a explicat ca se asteapta la acelasi gen de activitati ruse ilegale si in 2020. ''Ei (rusii) erau o amenintare la alegerile noastre din 1974 si au interferat in anii '80'',…