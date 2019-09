Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a justificat, luni, la Ankara, atacurile impotriva Arabiei Saudite revendicate de rebelii din Yemen, sustinand ca acestia "nu fac decat sa se apere" de bombardamentele saudite. "Yemenul este tinta unor bombardamente zilnice (...). Poporul Yemenului a fost…

- Prețul petrolului a crescut cu apoape 20% dupa atacurile de sambata asupra instalațiilor din Arabia Sadita care au afectat peste 5% din oferta mondiala, relateaza BBC.Petrolul Brent a sarit la 71,95 dolari barilul in timpul tranzacțiilor. Creșteri au inregistrat și prețurile petrolului…

- Exporturile de petrol ale Arabiei Saudite vor decurge normal in aceasta saptamana, datorita stocurilor detinute de regat in unitati de stocare uriase, a declarat o sursa din industria saudita a petrolului, transmite Reuters, citat de NEWS.ro.Atacurile cu drone efectuate de gruparea Houthi…

- Ministerul de Externe al Franței a condamnat duminica atacurile asupra celor doua instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, care afecteaza aproximativ jumatate din productia de petrol saudita, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Franța condamna atacurile de ieri asupra instalațiilor petroliere…

- Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana."Contactam in…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…