Seful diplomatiei americane a desemnat vineri un emisar, Elliott Abrams, pentru a contribui la "restaurarea democratiei" in Venezuela, unde Statele Unite l-au recunoscut pe Juan Guaido ca presedinte interimar in locul lui Nicolas Maduro, transmite AFP. Acest fost diplomat, care a servit in special sub presedintii republicani Ronald Reagan si George W. Bush, a afirmat in fata presei ca actuala criza din Venezuela este "profunda, complexa si periculoasa". Noul emisar va fi prezent chiar sambata in Consiliul de Securitate al ONU unde Mike Pompeo "intentioneaza sa lanseze celorlalte tari un apel la…