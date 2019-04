Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a justificat joi diferenta de tratament rezervata Iranului si Coreei de Nord estimand ca Teheranul este mai "destabilizator" decat Phenianul, in pofida rapoartelor critice ale administratiei americane privind regimul nord-coreean, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Eugen…

- Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a indemnat joi la Cairo tarile din Orientul Mijlociu 'sa depaseasca vechile rivalitati' pentru 'binele regiunii' in fata Iranului, pe care el l-a numit drept inamic comun mai mult ca oricand, potrivit France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: Important!…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo s-a intalnit joi, la Cairo, cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu si in regiunea Golfului Persic, a constat un jurnalist AFP.Cei doi au aparut impreuna in fata presei, la palatul prezidentiale, insa…

- Seful diplomatiei turce a avertizat joi ca Ankara va lansa o ofensiva in nordul Siriei daca retragerea prevazuta a trupelor americane din aceasta zona va fi amanata, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Daca retragerea va fi intarziata prin invocarea unor scuze ridicole care nu reflecta realitatea,…

- Mike Pompeo a afirmat ca asigurarile au venit din partea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care a amenintat in repetate randuri fortele kurde sustinute de Washington si luptand impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Recep Tayyip Erdogan a vorbit cu Donald Trump cu putin inainte ca…