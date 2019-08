Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe nord-coreean, Ri Yong Ho, a facut comentarii insultatoare la adresa SUA, in semn de protest fata de comentariile lui Mark Pompeo aparute intr-un interviu de presa si pe care le-a calificat ca fiind "insultatoare.

- Klaus Iohannis efectueaza, in numai 2 ani, a doua vizita oficiala in SUA. Pentru prima data, un presedinte al Romaniei se intalneste cu tot guvernul american, urmand a fi semnata o declaratie politica comuna, pentru Marea Neagra, prima dupa 10 ani. Vizita la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii,…

- Statele Unite si trei tari din America de Sud vor stabili un mecanism regional de securitate pentru combaterea criminalitatii si a terorismului, a anuntat ministrul argentinian de externe, Jorge Faurie, dupa o intalnire cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, vineri, transmite dpa din Bogota. Mecanismul…

- Industria IT ocupa locul 1 in topul celor mai profitabile investiții pentru companiile americane prezente pe plan local, valoarea insumata a profitului net realizat de companii de profil printre care se regasesc giganți internaționali precum Microsoft, Stefanini, Amazon sau Adobe fiind de peste 25,8…

- Guvernul socialist din Venezuela a anuntat miercuri ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat, sustinand ca Statele Unite, Comumbia si Chile au complotat impreuna cu cadre ale armatei sa-l asasineze pe presedintele Nicolas Maduro si sa puna in locul sau un general, potrivit unui ministru citat de…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo participa sambata la Montreux, in Elvetia, la foarte discreta reuniune a Grupului Bilderberg, ce reuneste peste o suta de personalitati politice si economice europene si din America de Nord in jurul unor probleme cu miza mondiala, informeaza AFP, relateaza…

- Japonia va cumpara 105 avioane de lupta americane F-35 suplimentar, a anuntat luni presedintele SUA, Donald Trump, in finalul intalnirii sale cu premierul nipon Shinzo Abe, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza de sambata in Tara Soarelui Rasare, informeaza France Presse, transmite AGERPRES . ‘Statele…