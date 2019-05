Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo urmeaza sa fie primit de catre presedintele rus Vladimir Putin saptamana viitoare, in cadrul unei vizite in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza AFP.Secretarul de Stat american se intalneste cu Putin marti, la Soci, in sudul Rusiei,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va merge „in curand” intr-o vizita in Rusia pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat marti agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand un anunt facut joi de Kremlin, relateaza AFP. Kim Jong Un „va efectua in curand o vizita in Rusia la invitatia”…

- Secretarul american al Justitiei William Barr a anuntat marti ca intentioneaza sa faca publica, intr-o saptamana, o versiune cenzurata a raportului de ancheta al procurorului special Robert Mueller cu privire la o presupusa complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile…

- Presedintele Donald Trump si-a prezentat proiectul bugetului pe 2020, prin care cere Congresului sa creasca cheltuielile militare si finantarea zidului pe care vrea sa-l ridice la frontiera cu Mexicul si prin care indeamna la o reforma profunda a unor asigurari de sanatate ca Medicare si Medicaid,…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat luni ca spera ca Statele Unite sa trimita o delegație în Coreea de Nord în urmatoarele saptamâni, dupa ce discuțiile dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un s-au terminat fara un acord, relateaza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, semnat cu Statele Unite în epoca Razboiului Rece, relateaza AFP.Potrivit decretului facut public de Kremlin, acesta intra în vigoare…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat duminica amenintarile presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura noi rachete capabile sa loveasca tari occidentale drept "fanfaronada" menita sa provoace dezbinare intre Washington si aliatii sai, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-un…

- Vladimir Putin ar putea fi din nou președinte al Rusiei, cu toate ca legea nu-i permite. Asta dupa ce președintele Belarusului a facut un anunț neașteptat.