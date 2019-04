Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste suveranitatea israeliana asupra Înaltimilor Golan va avea cu siguranta ‘consecinte negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marti Kremlinul, citat de DPA si TASS.…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va afla luni în Crimeea pentru a participa la marcarea a cinci ani de la anexarea acestei peninsule de catre Rusia, anexare condamnata de Kiev si de comunitatea internationala, dar salutata de majoritatea rusilor, a anuntat Kremlinul duminica, potrivit Agerpres."Presedintele…

- Gazoductul Nord Stream 2 a provocat multe divergente între Germania si Statele Unite, care considera ca Administratia de la Berlin va deveni dependenta de Rusia în urma acestui proiect, relateaza publicatia The Wall Street Journal. Cancelarul german…

- Unsprezece ministri de Externe, printre care si cel al Romaniei, Teodor Melescanu, au semnat o declaratie comuna prin care condamna Rusia pentru anexarea Crimeei si acuza Kremlinul ca nu respecta dreptul international. Textul a fost publicat miercuri in The Guardian sub titlul ”Occidentul nu trebuie…

- Unsprezece ministri de externe au semnat un editorial publicat miercuri de ziarul britanic The Guardian, in care condamna ocuparea ilegala a Crimeei de catre Rusia, acum cinci ani, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele din 10 august:…

- Unsprezece ministri de externe au semnat un editorial publicat miercuri de ziarul britanic The Guardian, in care condamna ocuparea ilegala a Crimeei de catre Rusia, acum cinci ani. In articol se mentioneaza...

- SUA au reafirmat saptamana aceasta ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei ucrainene Crimeea de…