Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, va vizita saptamâna viitoare Ungaria, Slovacia și Polonia, pentru a încerca sa limiteze influențele rusești și chineze în aceste țari europene, anunța AFP.În timp ce Polonia, preocupata de puterea Rusiei, cauta în prezent o relație…

- Secretarul de stat Mike Pompeo va exprima saptamana viitoare preocuparile Statelor Unite in legatura cu prezenta in crestere a grupului chinez Huawei in Ungaria si in tarile din regiune, a declarat un responsabil de rang inalt al administratiei de la Washington, citat de Reuters preluata de Agerpres.…

- Huawei s-a oferit sa construiasca un centru de cyber security în Polonia, țara în care luna trecuta a fost arestat un angajat al companiei, banuit ca ar fi spionat în favoarea Chinei. Huawei are tot mai multe probleme în Europa Centrala, recent fiind exclusa dintr-o licitație…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina ''dictatori, calai si extremisti'' in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii,…

- Premierul ungar Viktor Orban transmite mesaje ingrijoratoare la Washington. Intr-un context in care administratia Trump cauta o linie dura impotriva Rusiei si Chinei, liderul conservator de la Budapesta i-a spus ambasadorului american ca isi doreste ca tara sa sa fie „neutra, ca Austria“.

- Ministerul iranian de Externe a convocat duminica un diplomat polonez de rang inalt pentru a critica decizia Poloniei de a gazdui un summit organizat de SUA cu scopul promovarii stabilitatii in Orientul Mijlociu, cu accent pe contracararea influentei Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…

- SUA isi propun sa contracareze expansiunea economica si politica rapida a Chinei si Rusiei in Africa, unde aceste doua state recurg la coruptie si la practici de ''pradatori'' economici, a declarat joi John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, prezentand noua strategie a…