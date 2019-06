Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat recent ingrijorarea in legatura cu diviziunile din randul opozitiei venezuelene, de care ar putea profita presedintele Nicolas Maduro, a informat miercuri cotidianul Washington Post, potrivit AFP.



"Sa pastrezi unita pozitia este extrem de dificil", a declarat seful diplomatiei americane in cursul unei reuniuni cu usile inchise, saptamana trecuta, la New York, de la care cotidianul a obtinut o inregistrare.



Statele Unite, alaturi de alte peste 50 de tari, l-au recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei pe seful…