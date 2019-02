Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, aflat intr-un turneu diplomatic in Europa, a declarat ca Rusia si China reprezinta o dubla amenintare la adresa democratiei si pietei libere din tarile central si est-europene, informeaza cotidianul The Washington Post.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a aflat marti in Slovacia, in cadrul mini-turneului sau prin Europa Centrala, menit sa contracareze influenta in crestere a Rusiei si Chinei, informeaza AFP. A trecut deja "prea mult timp de cand America nu este angajata in mod profund aici", a…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va efectua un turneu saptamana viitoare in Europa Centrala cu dublul obiectiv de a consolida alianta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in fata Rusiei si de a contracara influenta Chinei in tari precum Ungaria, transmite sambata EFE. Intr-o conferinta…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a cerut sa informeze Consiliul de Securitate al ONU cu privire la Venezuela sambata, a informat trimisul Africii de Sud la ONU, Jerry Matjila, scrie Reuters, relateaza News.ro.„Am fost informati ca Mike Pompeo a cerut sa vina in fata Consiliului de Securitate…

- Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit cu trupele americane si cu liderii politici in Irak, miercuri, pentru a le oferi asigurari privind retragerea SUA din Siria si sa avertizeze ca Iranul ramane o amenintare in regiune, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Descoperire…

- Japonia isi va accelera programul de achizitii militare, in urmatorii cinci ani urmand sa cumpere avioane „invizibile“, rachete cu raza lunga de actiune si alte echipamente avansate pentru a sprijini fortele americane in fata expansiunii Chinei in Pacificul de Vest, transmite marti Reuters, citand doua…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca Statele Unite il susțin pe sud-coreeanul Kim Jong Yang la alegerile pentru președinția Interpol, Washingtonul poziționandu-se astfel impotriva candidatului Rusiei, Alexander Prokopchuk, informeaza publicația The Hill. "Il susținem…