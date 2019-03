Stiri pe aceeasi tema

- 'Pot sa spun ca el (Benjamin Netanyahu - n.r.) a facut o treaba excelenta in calitate de premier' al Israelului, a spus liderul de la Casa Alba. Procurorul general al Israelului urmeaza sa anunte joi, dupa mai mult de doi ani de ancheta, daca doreste sa il audieze pe Benjamin Netanyahu, ca…

- „Cred ca Dumnezeu ne atribuie roluri diferite in momente diferite si cred ca el a dorit ca Donald Trump sa devina presedinte si de aceea este acolo”, a afirmat Sanders pentru CBN intr-un interviu.„Cred ca a facut o treaba excelenta in a sustine multe lucruri importante pentru oamenii credinciosi”,…

- Presedintele Donald Trump a decis sa anuleze deplasarea, saptamana viitoare, a delegatiei americane la Forumul de la Davos din cauza "shutdown"-ului care blocheaza guvernul federal, a anuntat joi Casa Alba, relateaza AFP. "Din respect pentru cei 800.000 angajati americani care nu sunt platiti si pentru…

- Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta…

- 'Presedintele Trump a luat decizia de a ne retrage trupele si o vom face', a declarat Pompeo intr-o conferinta de presa la Cairo, alaturi de omologul sau egiptean Sameh Choukry, fara a preciza un calendar de revenire a fortelor americane.Retragerea celor aproximativ 2.000 de militari americani…

- Decizia SUA de a a-si retrage trupele din Siria nu va pune in pericol eforturile Washingtonului de a contracara amenintarile din regiune venite din partea Iranului si a ISIS, sustine Secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, relateaza News.ro.Pompeo se afla in Iordania, in prima…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele SUA din Siria "nu schimba absolut nimic" in termenii sprijinului acordat Israelului, a afirmat marti secretarul de stat american, Mike Pompeo, reiterand "angajamentul" Washingtonului "pentru stabilitate in Orientul Mijlociu", relateaza AFP. Mike…

- Initial, presedintele Statelor Unite voia ca soldatii americani sa fie imediat adusi acasa, dar acum se pare ca si-a reevaluat pozitia. Potrivit senatorului, Donald Trump are in vedere mai multe obiective, inainte ca militarii americani sa paraseasca definitiv Siria. Lindsey Graham, senator republican:…