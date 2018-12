Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins criticile presedintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind ca Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale, conform mediafax. "Documentul privind viitoarele relatii cu UE identifica in mod clar ca Marea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a dat o lovitura neasteptata sefei Executivului de la Londra, Theresa May. Seful Casei Albe a criticat acordul „divortului“ dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana exact in momentul in care premierul britanic face eforturi sustinute pentru a-si convinge…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comertul intre Washington si Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a declarat ca va reveni sambata la Bruxelles pentru noi discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce la intalnirea de miercuri dintre cei doi nu s-a reusit ajungerea la un acord asupra relatiilor viitoare dintre Marea Britanie…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Marea Britanie ar urma sa ramana dupa Brexit intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana, pentru a evita o 'frontiera dura' intre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, conform unui nou acord la care au ajuns Londra si Bruxelles-ul, a relatat duminica publicatia The Sunday…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…