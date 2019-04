Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din principalele tari industrializate din cadrul G7 in Franta, la sfarsitul saptamanii, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre Statele Unite sub presedintia lui Donald Trump si aliatii lor cei mai apropiati,…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, si secretarul de stat american, Mike Pompeo au cerut miercuri aliatilor europeni sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, transmit AFP si DPA. La conferinta de la Varsovia privind securitatea in Orientul Mijlociu, Pompeo, citat de AFP, a apreciat ca Iranul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat luni aliatii SUA ca implementarea unor echipamente produse de compania chineza Huawei va ingreuna parteneriatele cu Washingtonul, informeaza Reuters preluata de agerpres. O sursa din Departamentul de Stat al SUA anuntase de saptamana trecuta…

- Iranul este pregatit sa accepte 'pocainta' Statelor Unite ale Americii in vederea stabilirii unor 'relatii amicale' cu America, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de France Presse, potrivit agerpres.ro.

- Incepand cu 2 februarie, Statele Unite suspenda in mod unilateral toate obligațiile pe care și le-a asumat Washingtonul in 1987, semnand Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) cu Moscova, și va incepe procedura de retragere din tratat, a anunțat vineri președintele american Donald Trump.…

- 'A venit momentul sa fiti de partea constitutiei', a declarat Guaido intr-un mesaj catre armata la un miting de amploare de la Caracas. 'Fiti de partea poporului venezuelean', a mai afirmat Guaido, adaugand: 'Este timpul ca cubanezii sa paraseasca fortele armate'. El a cerut armatei sa permita intrarea…

- Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a confirmat joi ca retragerea trupelor americane din Siria va avea loc, el negand orice 'contradictie' in strategia presedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.