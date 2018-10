Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul are 'bune sperante' ca va obtine eliberarea rapida a pastorului american Andrew Brunson, judecat in Turcia si a carui soarta se afla in centrul unei grave crize diplomatice intre cele doua tari aliate, transmite AFP.…

- Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat ca Turcia l-ar putea elibera in curand pe pastorul american detinut din 2016 si care se afla in centrul unei dispute intre cei doi aliati din cadrul NATO, relateaza DPA prluata de Agerpres. "Ar putea fi eliberat in aceasta luna. Ar fi trebuit sa fie…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Un inalt oficial turc a fost primit miercuri la Departamentul de Stat de la Washington, pentru a incerca dezamorsarea crizei diplomatice dintre cele doua tari dupa incarcerarea in Turcia a pastorului american Andrew Brunson, informeaza joi AFP. Adjunctul ministrului de externe al Turciei, Sedat Onal,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters. Washingtonul…

- Declarația a fost facuta vineri de un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei eliberarea unui detinut american, relateaza Reuters. Israelul a expulzat-o pe Ebru Ozkan pe 15 iulie,…