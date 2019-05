Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatii ruse Serghei Lavrov a facut apel duminica la SUA "sa renunte la planurile iresponsabile" din Venezuela, in contextul in care Washingtonul si-a intensificat in aceasta saptamana presiunea asupra aliatilor Caracasului si nu a exclus o solutie militara, relateaza AFP. "Facem apel la americani…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a afirmat ca presedintele venezuelan Nicolas Maduro era pregatit marti dimineata sa plece spre Cuba, inainte de a fi sfatuit de Rusia sa renunte, relateaza AFP. "Era un avion pe pista, era pregatit sa plece (marti) dimineata, potrivit informatiilor…

- Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" a fost închisa definitiv si niciun fel de declaratii ale SUA, UE sau NATO nu vor schimba aceasta situatie, a declarat marti ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, la prezentarea unei culegeri de documente din arhivele MAE rus, intitulata…

- Putin discuta cu Erdogan, la Kremlin, despre rachetele de tip S-400 si alte ”proiecte promitatoare” in vederea unei cooperari militare. In aceasta reuniune, la Kremlin, Putin a anuntat ca vrea sa discute despre ”obiective serioase vizand sa consolideze cooperarea militara si tehnica” intre…

- SUA si Rusia isi disputa influenta in Venezuela de 10 saptamani incoace, insa aceasta demonstratie de putere a intrat intr-o faza periculoasa. Frederick Kempe - autor, jurnalist, presedinte si CEO al think tank-ului Atlantic Council - face o analiza a situatiei pentru CNBC. SUA au…

- Conflictul dintre Rusia și SUA pare ca se da acum in Venezuela. Cele doua parți incearca sa iși impuna propriul punct de vedere in criza din Venezuela.Citește și: CNA este dominata autoritar de PSD și UDMR In acest sens Rusia "nu ameninta pe nimeni" in Venezuela, spre deosebire de Washington,…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri Rusiei sa se retraga din Venezuela, dupa ce Moscova a trimis la Caracas avioane care au transportat militari si materiale, si a atentionat ca „toate optiunile” sunt pe masa pentru a face ca acest lucru sa se si intample, informeaza AFP si Reuters.…

- Rusia a lansat un apel miercuri catre Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de 50 de tari, sa negocieze cu Nicolas Maduro, intr-un context tensionat de divergente privind livrarile de ajutor umanitar, informeaza AFP. 'Exista propuneri pe…