- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat ca oficialii gigantului chinez Huawei primesc ordine de la Guvernul de la Beijing. „Huawei este un instrument al Guvernului chinez. Sunt puternic conectati. Este ceva greu de inteles pentru americani", a declarat Pompeo. Si saptamana trecuta acesta…

- In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in statiunea Soci - de pe coasta ruseasca a Marii Negre - Pompeo a spus ca a dat de inteles clar Rusiei ca nu poate repeta o ingerinta electorala in SUA de felul celei din alegerile…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a efectuat marti o vizita neanuntata la Bagdad, unde s-a intalnit, in cursul serii, cu premierul Adel Abdul Mahdi, potrivit unor surse guvernamentale irakiene, citate de Reuters si dpa. Sursa citata nu a oferit detalii despre continutul discutiilor.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni, in Finlanda, ca a discutat despre preocuparile legate de viitoarele alegeri din SUA cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, caruia i-a comunicat ca ingerintele sunt nepotrivite, relateaza Reuters. Raspunzand presei, Pompeo a declarat ca acesta…

- Coreea de Nord a cerut joi Statelor Unite sa il inlocuiasca pe secretarul de stat Mike Pompeo cu un negociator "mai atent si mai matur", informeaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, Reuters si AFP. Un oficial de rang inalt de la Phenian a declarat ca, "ori de cate ori isi baga…

- Secretarul de Stat, Mike Pompeo, a inceput vineri o vizita de trei zile in Chile, Paraguay și Peru, trei țari care se dezvolta rapid intr-o regiune in care prezența Chinei ingrijoreaza Washington-ul, iar criza din Venezuela a escaladat, potrivit Reuters.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat joi ca NATO trebuie sa se adapteze la amenintari printre care si agresiunea din ce in ce mai intensa a Rusiei, competitivitatea strategica din partea Chinei si migratia necontrolata, scrie Reuters.