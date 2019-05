Baia Mare: Festivalul dacilor liberi, la a V-a editie. Cand va avea loc

Festivalul dacilor liberi, ajuns la a cincea editie, se va desfasura si in acest an in cadrul evenimentului “Zilele Maramuresului – Haida, hai in Maramures!”, in perioada 17-19 mai, intre orele 11:00-17:00, la Muzeul Satului din Baia Mare. “Evenimentul isi propune… [citeste mai departe]