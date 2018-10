Mike Pompeo, avertisment pentru Erdogan "Este o zi mare pentru America! Un alt cetatean american a fost eliberat. Lumea trebuie sa stie ca presedintele Statelor Unite si Departamentul de Stat continua sa lucreze din greu pentru a aduce acasa toti ostaticii americani si pe cei care sunt inchisi fara vina", a scris el pe Twitter.



Un tribunal turc din Aliaga, regiunea Izmir, a ordonat vineri eliberarea pastorului american Andrew Brunson, a carui detentie a provocat o grava criza diplomatica intre Ankara si Washington. Instanta de judecata a acceptat solicitarile parchetului turc de a ridica masura arestului la domiciliu si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

