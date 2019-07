Mike Pompeo: Assange va fi extrădat în SUA “Am facut deja o solicitare, astfel ca el va fi extradat in SUA”, a spus Pompeo. “Nu pot comenta mai mult, dar guvernul meu considera ca este important ca acest barbat, care a reprezentat un risc pentru lume si i-a pus in pericol pe soldatii americani, sa fie sanctionat de justitie”, a adaugat Pompeo, conform AFP.



In urma cu o saptamana, ministrul britanic Alan Duncan afirma ca Assange nu va fi extradat intr-o tara in care risca o condamnare la moarte.



Julian Assange este acuzat de spionaj de SUA, care au cerut extradarea sa. Washingtonul ii reproseaza australianului ca a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

