Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a informat ca eforturile Statelor Unite, privind denuclearizarea, continua, dupa ce oficialii nord-coreeni au declarat ca nu vor sa mai negocieze cu acesta, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit news.ro."Nimic nu s-a schimbat. Vom continua sa…

- Un raid asupra ambasadei Coreii de Nord in Spania in februarie a fost "un grav atac terorist", a declarat duminica un reprezentant al Ministerului de Externe nord-coreean, in primul comentariu oficial al Nordului despre incident, noteaza luni Reuters, potrivit agerpres.ro.Reprezentantul ministerului…

- Cele doua avioane ale fortelor aeriene rusești care au aterizat duminica pe un aeroport din Venezuela ar fi avut la bord membrii ai forțelor speciale ruse, printre care și specialiști în securitate cibernetica, a transmis un oficial guvernamental american, citat de Reuters, informeaza Mediafax.…

- Liderii regimului de la Phenian studiaza posibilitatea suspendarii discuțiilor cu Statele Unite pe tema denuclearizarii, a declarat Choe Son Hui, ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, informeaza agenția de știri Tass, potrivit Mediafax."Nu intenționam sa ne supunem in vreun fel cererilor…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters, citat de Mediafax. Bolton…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat luni ca spera ca Statele Unite sa trimita o delegație în Coreea de Nord în urmatoarele saptamâni, dupa ce discuțiile dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un s-au terminat fara un acord, relateaza…

- Președintele Donald Trump le-a declarat duminica la Casa Alba guvernatorilor ca a este mulțumit atât timp cât Coreea de Nord își înceteaza testarea armelor, anunța Reuters.Trump, care a vorbit în ajunul plecarii sale pentru al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut oficialilor militari de la Moscova sa întocmeasca planuri pentru contracararea amenințarii reprezentate de armele amplasate în spațiul cosmic, informeaza agenția rusa de știri Tass, preluata de Mediafax."Suntem conștienți de planurile…