Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi suparat pe echipa sa pentru raspunsul SUA la tensiunile cu Iranul si a aparat abordarea consilierului sau pentru securitate nationala John Bolton si a secretarului sau de stat Mike Pompeo, informeaza EFE. "Ele (mijloacele de comunicare…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-ar putea sa abordeze in cursul vizitei sale programate marti, la Soci, problema unei intalniri intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, in marja reuniunii G20 de la Osaka (Japonia) in iunie, a declarat pentru agentia RIA Novosti…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, pe care presedintele american Donald Trump il numeste 'prietenul sau', este un 'tiran', a declarat marti seful diplomatiei SUA, Mike Pompeo, citat de France Presse. Intrebarea i-a fost pusa de un senator in cursul unei audieri parlamentare. Dupa ce…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a condamnat luni ascensiunea antisemitismului, un 'cancer in stadiul de metastaza' in Orientul Mijlociu, Europa si SUA, si a subliniat ca administratia presedintelui Donald Trump i se va opune cu fermitate, transmit AFP si Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni ca spera sa reia dialogul cu Coreea de Nord in ''urmatoarele saptamani'' dupa esecul summit-ului de la Hanoi, recunoscand ca nu exista ''niciun angajament'' din partea Phenianului in acest sens, relateaza AFP preluata de Agerpres. "In…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un au incheiat summitul mai devreme, joi, fara a semna un acord intr-o ceremonie comuna, a informat Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax. Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca liderul suprem nord-coreean…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a explicat joi decizia de a refuza revenirea in Statele Unite a unei tinere originare din Alabama care s-a alaturat gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria prin statutul diplomatic al tatalui ei, relateaza AFP. Hoda Muthana, 24 de ani, si-a…