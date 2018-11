Exceptarea acordata de Washington de la sanctiunile impuse luni din nou Iranului va permite totodata constructia unei cai ferate din portul Chabahar pana in Afganistan, iar in plus aceasta tara va putea sa importe in continuare produse petroliere din Iran, a precizat purtatorul de cuvant, potrivit Agerpres.



"Aceste activitati sunt vitale pentru sprijinirea cresterii in Afganistan si ajutorul umanitar", a mai declarat pentru Reuters oficialul american.

Proiectul de dezvoltare este coordonat de India.