Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- SUA saluta planurile de modernizare a armatei bulgare si asteapta cu interes apropiata selectare a unui avion de lupta multirol pentru dotarea fortelor aeriene bulgare, a declarat secretarul de stat Mike Pompeo, intr-o convorbire telefonica avuta cu premierul Boiko Borisov, potrivit unui comunicat…

- Iranul va continua testele cu rachete pentru a construi capabilitatile de aparare si descurajare, a declarat un purtator de cuvant al armatei iraniene, dupa unele afirmatii ale unor responsabili americani potrivit carora Teheranul a efectuat un nou test cu racheta, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Secretarul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo afirma, in mesajul adresat Romaniei de Ziua Nationala, ca SUA vor ramane alaturi de Romania in eforturile de sustinere a valorilor democratice si a statului de drept, care reprezinta esenta relatiei dintre cele doua tari si baza cresterii economice si prosperitatii,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si secretarul Apararii, James Mattis, vor discuta miercuri cu senatorii americani despre dezvoltarea relatiilor cu Arabia Saudita, pe fondul ingrijorarilor privind regatul, relateaza site-ul postului France 24.

- "Am decis sa-l rechem imediat pe ambasadorul danez la Teheran pentru consultari (...). Danemarca nu poate tolera in niciun mod ca indivizii aflati in legatura cu serviciile de informatii iraniene sa puna la cale atacuri asupra unor persoane'' pe teritoriul sau, a declarat ministrul de externe danez…

- Editorialistul, un critic al Riadului, s-a dus la consulat pe 2 octombrie, cu demersuri administrative in vederea casatoriei sale cu o femeie turca. El nu a mai fost vazut de atunci. Ziarul scrie ca a avut acces la inregistrari audio cu ceea ce s-a intamplat in consulat.Potrivit Yeni Safak,…