Mike Pompeo a avertizat Londra în legătură cu China și Huawei "Intrebati-va daca Doamna de Fier ar fi pastrat tacerea intr-o situatie in care China incalca suveranitatea tarilor, prin coruptie sau coercitie", a declarat Pompeo intr-un discurs rostit la Londra. "Un nivel insuficient de securitate va pune piedici capacitatii SUA de a impartasi anumite informatii in retelele de incredere. Tocmai asta vrea China - sa divizeze aliantele occidentale cu ajutorul bitilor, nu al bombelor", a adaugat secretarul de stat american.



SUA si-au indemnat aliatii sa nu foloseasca tehnologiile grupului Huawei pentru a construi noi retele 5G de teama ca aceste tehnologii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

