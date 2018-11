Asasinii jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi vor da socoteala in fata SUA, a declarat sambata vicepresedintele american Mike Pence, relateaza dpa si AFP.



Afirmatia sa are loc in contextul in care media americane au relatat ca CIA a ajuns la concluzia ca printul incoronat saudit Mohammed bin Salman a ordonat asasinarea lui Khashoggi la Istanbul.



"SUA sunt decise sa-i faca sa dea socoteala pe toti cei responsabili pentru acea crima", a declarat Pence la Port Moresby, unde participa la summitul economic Asia-Pacific (APEC).



Mike Pence a numit asasinarea…