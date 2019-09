Stiri pe aceeasi tema

- "Ajutam Polonia sa-și reduca dependența de gazul rusesc", a declarat secretarul american pentru energie, Rick Perry, la o conferința de presa la Varșovia, dupa intalnirea cu oficiali din Polonia și Ucraina. Oficialul guvernului polonez responsabil pentru infrastructura energetica, Piotr Naimski,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Rusia a pus mana pe Crimeea in trei saptamani și apoi a inceput destabilizarea estului Ucrainei, forțele paramilitare ajungand sa ocupe in aprilie 2014 cladiri esențiale din multe orașe in regiunile Donețk și Luhansk. Armata din Ucraina a recaștigat apoi o parte din teritorii, rușii au revenit in forța…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- Secretarul general al ONU Jens Stoltenberg l-a indemnat marti pe noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, sa aplice reforme "cheie" care sa apropie tara de Alianta, in special in ceea ce priveste combaterea coruptiei si intarirea statului de drept, transmite EFE. "Aveti un mandat puternic pentru…

- Noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa-si intensifice presiunile asupra Moscovei pentru a pune capat razboiului din estul Ucrainei, tragand un semnal de alarma legat de soarta copiilor victime ale conflictului, relateaza AFP.