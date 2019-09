Stiri pe aceeasi tema

- Canada se opune unei reveniri la G8 prin reintegrarea Rusiei, atat timp cat Moscova nu elibereaza teritoriile anexate din Ucraina, subliniaza ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland, relateaza AFP, conform news.ro.”Incalcarea de catre Rusia a dreptului international prin anexarea Crimeei…

- Miza este enorma: toata lumea, poate chiar si Trump, in orice caz toti ceilalti membri ai G7 ar vrea o resetare a relatiilor cu Rusia. Problema este ca nu stiu cum s-o faca deoarece cheia problemei sta in acceptarea sau refuzul solutiei federalizarii formulate de Putin pentru rezolvarea situatiei din…

- Delegatia Ucrainei de la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a parasit lucrarile in semn de protest dupa s-a decis revenirea parlamentarilor rusi la cinci ani de la anexarea Crimeei de catre Moscova, conform The Guardian citat de news.ro.Presedintele ucrainean, Volodymyr Zelenskiy,…

- Fostul speacker Andrian Candu critica votul lui Andrei Nastase pentru revenirea Rusiei la APCE. Mai mult decât atât, democratul se întreaba daca nu cumva „sumele primite de Dodon pentru „ȋntreținere” de la Moscova, se ȋmpart la 3?"... …

- Dionis Cenușa: „Macar din solidaritate și pentru ca avem forțe militare ruse în regiunea transnistreana, Nastase trebuia sa se abțina de la vot” „Cred ca, pentru început, noii guvernanți trebuie sa-și demonstreze abilitați în politica interna, dupa care…

- Decizia a fost luata in cadrul Consiliului European ce are loc joi si vineri la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presa al Consiliului, masurile se aplica persoanelor si societatilor din UE. Acestea sunt limitate la teritoriul Crimeei si al Sevastopolului. Sanctiunile includ interdictii…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…