- "Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola. In legatura cu reuniunea Grupului…

- Statele Unite au anunțat luni impunerea de noi sancțiuni impotriva mai multor membri ai Guvernului din Venezuela, pentru susținerea președintelui Nicolas Maduro, și au cerut inghețarea conturilor companiei petroliere de stat PDVSA, conform Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Victor Ponta…

- Cele mai reusite operatiuni financiare desfasurate de Venezuela in ultimii ani nu s-au derulat pe Wall Street, ci in taberele improvizate de mineri din regiunile din sudul tarii, unde un numar de aproximativ 300.000 de cautatori de aur au inceput sa extraga pamant continand aur din exploatatii artizanale…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters. ''Americanii sunt,…

- Statele Unite au anuntat noi masuri impotriva regimului Maduro. Casa Alba a prezentat o serie de sanctiuni care vizeaza compania petroliera nationala, vazuta de Washington drept principala sursa de bani pentru presedinte.

- Trezoreria Statelor Unite a anunțat vineri ca lucreaza la înasprirea masurilor financiare asupra lui Nicolas Maduro, în sprijinirea eforturilor de a transfera controlul activelor guvernului catre liderul opoziției, Juan Guaido, relateaza Reuters. Declarația Departamentului de Trezorerie…

- Președintele american Donald Trump a avertizat joi ca "toate opțiunile sunt masa" daca președintele venezuelean Nicolas Maduro decide sa foloseasca forța impotriva opoziției din Venezuela. In acest timp, Moscova indeamna toate țarile sa renunțe la intenția de a interveni militar in Venezuela.Mike…