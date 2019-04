Mike Pence consideră 'inacceptabilă' atitudinea Germaniei 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat Pence la Washington. Acesta a aratat ca, datorita insistentelor presedintelui american Donald Trump pentru o 'impartire mai echitabila a poverii' cheltuielilor, 'multi dintre aliatii nostri isi respecta de acum angajamentele' de aducere a bugetelor lor de aparare la 2% din PIB la orizontul lui 2024. 'Multi altii, prea numerosi, nu sunt inca in acel punct si stim toti ca Germania este prima in cauza', a mai spus Pence. Desi este vorba despre cea mai mare economie europeana, care 'a profitat de protectia americana in Europa timp de generatii',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

