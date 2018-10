Mike Pence, acuzații grave la adresa Chinei 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent pentru a influenta opinia publica americana, alegerile' legislative din noiembrie si 'mediul (politic) care duce la alegerile prezidentiale din 2020', a denuntat el in acelasi discurs. De asemenea, vicepresedintele american a apreciat, citandu-l pe un responsabil american din domeniul serviciilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

