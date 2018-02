Mike Pence a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu Kim Yong-nam

Stiri pe aceeasi tema

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Potrivit politiei, nu a avut loc totusi nicio arestare, in timp ce organizatorii sud-coreeni nu au putut decat sa confirme incidentul pentru AFP, fara sa furnizeze mai multe precizari. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 PyeongChang Barbatul a aparut…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu...

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in si cu seful statului nord-coreean Kim Jong Nam, a anuntat Seulul,…

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.Biroul Politic…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit vineri in Coreea de Sud, unde asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este pentru prima oara de la Razboiul din Coreea (1950-1953) cand un membru al dinastiei Kim trece linia de demarcatie dintre…

- Ceremonia de deschidere a celei de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna a inceput vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud. Competitia, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt romani, se va desfasura intre 9 si 25 februarie, la 30 de ani dupa JO de vara de la Seul,…

- Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Imaginile surprinse cu ea in aeroport sunt primele publice din ultimii doi ani. Kim Yo-jong este primul membru apropiat al familiei…

- Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a sarit peste o cina in cadrul careia ar fi trebuit sa imparta masa cu președintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, scrie BBC. Mike ...

- Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit vineri in Coreea de Sud, unde urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este pentru prima oara de la Razboiul din Coreea (1950-1953) cand un membru al dinastiei Kim trece linia de demarcatie…

- Sora liderul nord-corean Kim Jong Un a devenit prima din familia ei care viziteaza Coreea de Sud de la Razboiul Coreean din 1950-1953, , scrie Telegraph. Ea face parte dintr-o delegatie la nivel inalt ce participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang.

- Cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice este un eveniment multi-sportiv internațional major, ce va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programata de la ora 13,00 (ora Moldovei).

- Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice moderne de iarna va debuta oficial, vineri, in stațiunea montana sud-coreeana PyeongChang. Ceremonia oficiala de deschidere a evenimentului sportiv este programata de la ora 13.00 (ora Romaniei). Romania va fi reprezentata de 28 ...

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu seful statului nord-coreean si cu sora numarului unu nord-coreean Kim Jong-un, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a anuntat joi presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, conform news.ro.ALERTA – Cod GALBEN de ninsori abundente…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP. "Fortele noastre sunt pregatite si natiunea noastra este…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Scurte prezentari ale celor 15 sporturi de iarna din programul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie): PATINAJ VITEZA Zilele de competitie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 februarie. Principiu: realizarea celui mai bun timp general la cursele disputate pe perechi,…

- Coreea de Nord va organiza o parada militara, care marcheaza 70 de ani de la infiintarea Armatei Populare Coreene si care in mod normal e tinuta in luna aprilie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, informeaza site-ul postului BBC.

- Cateva sute de manifestanti au protestat marti, in portul Mukho, la sosirea unui vas care a adus 120 de artisti nord-coreeni. Multi purtau pancarte cu chipul liderul Kim Jong-Un taiat cu doua linii, in timp ce altii au dat foc drapelului statului comunist si unor bannere cu lozinci pro-unificare. …

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul nu exclude o intalnire cu reprezentantii regimului de la Phenian in cadrul Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, relateaza agentia Dpa International.

- ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana, eu nu am solicitat vreo intalnire, dar vom vedea ce se va intampla'', le-a declarat Pence jurnalistilor prezenti la bordul aeronavei ce-l transporta spre Japonia.Desi a insistat asupra faptului ca el nu va avea initiativa vreunei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a indicat marti ca Washingtonul nu inchide portile pentru o intalnire cu nord-coreenii in timpul desfasurarii Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, relateaza AFP. ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana,…

- Peste 1.200 de agenti de securitate de la Pyeongchang au contractat un norovirus si au fost retrasi din dispozitiv, cu doar cateva zile inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, au anuntat organizatorii, citati de lefigaro.fr. Dintre acestia, 41 de au resimtit duminica senzatii…

- Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de a ridica complet suspendarea pe viata pentru 28 de sportivi rusi banuiti ca ar fi profitat de programul de dopaj institutionalizat, este "socanta", a apreciat, marti, Denis Oswald, presedintele comisiei care a pronuntat aceste suspendari, informeaza…

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- Comitetul International Olimpic este "extrem de ingrijorat" in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP. "Suntem extrem de ingrijorati in…

- Schiori si patinatori nord-coreeni sint asteptati joi in Coreea de Sud, pentru a concura la PyeongChang, prima piatra a "Jocurilor Olimpice ale pacii", dorite de catre Seul, dupa luni de puternice tensiuni alimentate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Cu opt zile inaintea ceremoniei de deschidere,…

- Sportiva Raluca Stramaturaru, care va reprezenta Romania la proba de sanie din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, a afirmat miercuri, ca delegatia tarii noastre spera la o medalie olimpica chiar de la aceasta editie a JO.“Pot spune ca sunt foarte fericita ca m-am calificat…

- Alba ramane fara reprezentant la vreo ediție a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj), desemnata sportiva numarul a județului anul trecut, nu a fost inclusa in delegația Romaniei pentru JO 2018 de la PyeongChang, din Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Este…

- Kremlinul a respins, miercuri, ideea unui boicot al Jocurilor Olimpice de la PyeongChang ca reactie la excluderea sportivilor rusi pentru dopaj, care a provocat numeroase reactii, dar a avertizat ca va apara drepturile sportivilor sai, informeaza AFP. "Este important sa evitam angajarea…

- Coreea de Nord a anuntat marti ca a desemnat ca data aniversara a consolidarii armatei sale ziua de 8 februarie, in ajunul lansarii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, ceea ce ar putea pune in pericol apropierea realizata cu Coreea de Sud prin intermediul acestui eveniment sportiv, transmite…

- Vicepresedintele american a venit la Ierusalim cu o promisiune. Ambasada Statelor Unite isi va deschide portile aici cel tarziu la finalul anului viitor. Discursul lui Mike Pence a fost tulburat de un protest al parlamentarilor care apara cauza palestiniana.

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa parada militara inaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna luna viitoare in Coreea de Sud, in pofida relansarii relatiilor intercoreene in domeniului sportului, relateaza joi presa sud-coreeana, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Phenianul a suscitat…

- Patinatorii Tessa Virtue si Scott Moir, campioni olimpici la dans pe gheata, vor fi purtatorii de drapel ai delegatiei Canadei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Canadian (COC), citat de agentia Reuters. …

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de Nord, a anuntat miercuri Casa Alba. ''Vicepresedintele va fi prezent pentru a întari…

- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Americanca Mikaela Shiffrin a castigat luni slalomul paralel de la Holmenkollen, ajungand astfel, la Oslo, la 37 de victorii in Cupa Mondiala de schi alpin. Pe o ceata groasa, schioarea de 22 de ani a fost mai rapida in finala decat elvetianca Wendy Holdener, cu 17/100. Locul trei i-a revenit altei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit joi in Afganistan pentru o vizita surpriza in timpul careia s-a intalnit mai ales cu presedintele Ashraf Ghani, informeaza AFP. Mike Pence, cel mai inalt responsabil al administratiei Trump care s-a dus in aceasta tara pana acum, a sosit la…

- Vicepresedintele american Mike Pence se va deplasa saptamana viitoare in Egipt si in Israel, in pofida manifestatiilor, tensiunilor diplomatice si anularii unor intalniri prevazute in regiune, dupa decizia unilaterala si controversata a presedintelui Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim…

- Canadianul Ted-Jan Bloemen și japoneza Nao Kodaira au stabilit doua noi recorduri mondiale la patinaj viteza, cu ocazia etapei de Cupa Mondiala de la Salt Lake City (Utah), informeaza AFP. Bloemen, nascut in Olanda, a fost inregistrat la 5.000 m masculin cu timpul de 6min.01sec.86/100, imbunatațind…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile…

- Donald Trump "are serios in vedere" sa transfere ambasada SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat marți vicepreședintele american, Mike Pence, in timp ce președintele Statelor Unite a afirmat in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite AFP. Vicepreședintele,…

- Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va decide, in cursul acestei saptamani, daca va reintegra Rusia printre țarile aflate in conformitate cu regulile in materie de lupta impotriva dopajului, o etapa departe de a fi atinsa, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea…