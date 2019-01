Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Presedintele venezuelan, Nicolas Maduro, a declarat miercuri, fara a oferi dovezi, ca John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, coordoneaza un plan al Statelor Unite de invadare a Venezuelei.

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat luni, la Parlament, ca este nevoie de o lege de amnistie și grațiere și ca acest lucru ar trebui sa fie atributul Parlamentului, in primul rand și a adaugat ca subiectul nu a fost discutat in CExN al PSD.„Indiferent ce spun unii sau alții, amnistia…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a anuntat, sambata, ca a discutat cu Ivanka Trump, fiica presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si cu Mike Pence, vicepresedintele SUA, despre Romania si parteneriatul strategic romano-american. "O discutie foarte placuta si utila cu Ivanka…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat, din nou, sa-l asigure pe vicepresedintele american Mike Pence ca Rusia nu avut niciun amestec in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, in timpul unor discutii intre cei doi saptamana trecuta, cu ocazia summitului Asociatiei Natiunilor din Asia…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cel mai probabill cu liderul nord-coreean Kim Jong-un in 2019, insa nu va mai permite incalcarea promisiunilor privind programul nuclear, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.

