Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…

- Statele Unite vor cere in aceasta saptamana un vot in Consiliul de Securitate referitor la Venezuela, a facut cunoscut marti emisarul american pentru aceasta tara, Elliott Abrams, in timp ce Rusia respinge categoric orice punere sub acuzare a lui Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Vom avea un vot asupra…

- Statele Unite au indemnat sambata, la ONU, toate tarile "sa fie alaturi de fortele libertatii" ale lui Juan Guaido in Venezuela, incurajate de o sustinere europeana mai ferma si la o impingere in minoritate a Rusiei, care continua sa-l apere pe Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- 'Politica (Statelor Unite) in ce priveste Venezuela, ca si numeroase alte tari, este distructiva, dupa parerea mea. Asta nu mai trebuie dovedit', a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa la Rabat impreuna cu omologul sau marocan, Nasser Bourita, retransmisa pe site-ul Ministerului…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere sambata Consiliului de Securitate al ONU sa il recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-un comunicat preluat de Reuters. Statele Unite au cerut…

