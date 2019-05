Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis în data de 15 aprilie a acestui an sa extinda termenul limita pâna la care va finaliza investigația aprofundata asupra tranzacției de peste 18,4 miliarde de euro prin care Vodafone ar urma sa preia operațiunile Liberty Global din România, Germania, Republica…

- Rusia este din nou subiectul unui scandal, in urma contaminarii masive a petrolului transportat prin conducta Drujba catre Belarus, Germania, Polonia, Republica Ceha, Slovacia si Ungaria. Semnalul de alarma a fost dat de o scrisoare trimisa de compania Gomeltransneft, din Belarus, potrivit Reuters.

- Unul din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID.Astfel, 36% dintre romanii care sunt in cautarea unei masini noi intentioneaza sa cumpere o masina electrica,…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania continua sa fie mai mare decat media Uniunii Europene, iar, in cazul benzinei, scumpirea din ultimele patru saptamani a fost mai mare decat cea de la nivelul blocului comunitar, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES.In…

- Comisia Europeana a emis miercuri, Decizia Nr.(C(2019)1545) prin care valideaza prima initiativa civica din istoria Uniunii Europene privind propunerea unei Directive Europene pentru Educatia Incluziva a persoanelor cu dizabilitati – Europe CARES, initiata de Centrul European pentru Drepturile Copiilor…

- Autor: Cornel NISTORESCU Susținerea pentru Kovesi Codruța nu ma mișca și nu ma revolta. Ma contrariaza. Patriotismul bazat pe „este romanca de-a noastra“ ma lasa rece, cita vreme nu ma regasesc in comportamentul ei. Faptul ca ar putea ajunge in situația de a ne reprezenta țara, fara sa fie desemnata…

- Concernul german Daimler AG ia in considerare noi investiții in extinderea productiei de subansamble și analizeaza in continuare piata locala. Insa, pentru ca Romania sa poata atrage noi divizii, are nevoie de o accelerare a investitiilor in infrastructura rutiera și feroviara. „Intotdeauna luam in…