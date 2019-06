Stiri pe aceeasi tema

- INNA revine cu un nou single „Si, Mama”, de pe albumul „YO”, compus integral de artista in limba spaniola și produs de David Ciente. Piesa „Si, Mama” este un mesaj din partea unei mame adresat fiicei care dorește sa iși contureze o cariera, la ce și la cine sa aiba grija pe drumul spre succes.... View…

- Phaser lanseaza un nou single cu videoclip. Piesa se numește “Spune-mi unde ești” și surprinde momentele triste și nostalgia care apar in urma unei desparțiri. “Spune-mi unde ești este despre partea mai puțin frumoasa a relațiilor – desparțirile. De multe ori la sfarșitul unei povești de dragoste unul…

- DJ-ul si compozitorul brazilian Quadrini vine in atentia publicului cu un nou single lansat de casa de discuri Norvis Music. “For a Better Day” este o piesa energica, cu un sound futuristic, iar incepand de astazi single-ul este disponibil in toate magazinele digitale. Materialul video este realizat…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…

- Cantareata scotiana Emeli Sande a lansat miercuri pe platforma YouTube noul sau single, 'Extraordinary being', un omagiu adus "tuturor persoanelor care sunt speciale", a declarat artista agentiei EFE. Piesa face parte din cel de-al treilea sau album de studio, 'Real life',…

- Cantareața americana Madonna a lansat piesa "Medellin", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax."Medellin" este o piesa in limbile engleza și spaniola, cantata impreuna cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre…

- Alison Wonderland revine in lumina reflectoarelor odata cu lansarea single-ului „Peace”, piesa ce vine insoțita de un material video surprinzator. Alison s-a implicat personal in compunerea single-ului „Peace”, iar aceasta lansare a putut fi pregatita la momentul oportun, care coincide cu apariția spectaculoasa…