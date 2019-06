Mika lansează single-ul „Ice Cream” Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat doi ani. In timpul procesului de scriere a noului material m-am confruntat cu multe probleme, ce mi-au cauzat multa durere, dar acum ma simt senin și liber. Era luna august și ma aflam in Italia. Am vrut sa fug la mare sau doar sa fac ceva. Am visat la atmosfera de vara, la acea alta persoana ce… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

