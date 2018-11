Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul croat Luka Modric, vicecampion mondial cu echipa nationala si castigator al Ligii Campionilor la fotbal cu Real Madrid, a fost recompensat, joi, la Madrid, cu premiul pentru cel mai bun sportiv al anului, oferit de revista GQ si care i-a fost inmanat de muntenegreanul Predrag Mijatovic, fost…

- Luka Modric, mijlocasul lui Real Madrid, vicecampion mondial in acest an cu nationala Croatiei, vazut de multi ca favorit la castigarea Balonului de Aur, a declarat pentru France Football ca atacantul francez Antoine Griezmann merita aceasta distinctie. "Nu-mi place sa vorbesc astfel si sa spun sus…

- Publicatia din Italia, Corriere dello Sport, scrie ca formatia din Milano, Inter, nu si-a pierdut interesul pentru Luka Modric. Desi in perioada de mercato din iarna, cluburile nu obisnuiesc sa renunte la jucatorii importanti, Inter e pregatita sa incerce din nou sa il aduca la...

- Luka Modric a fost desemnat in premiera fotbalistul anului in cadrul galei FIFA The Best, desfașurata la Londra. Mijlocașul croat i-a devansat pe Mohamed Salah de la FC Liverpool și pe fostul sau coechipier de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

- Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, era in al noualea cer la Monte Carlo, dupa ce mijlocașul croat Luka Modric, 32 de ani, a primit din partea UEFA trofeul pentru cel mai bun jucator al sezonului trecut. Modric a caștigat pentru prima oara aceasta distincție și i-a devansat in clasament…

- Luka Modric, fotbalistul croat al lui Real Madrid, a fost desemnat cel mai bun mijlocas al sezonului 2017-2018 al Ligii Campionilor, a anuntat joi UEFA, cu ocazia tragerii la sorti pentru grupele viitoarei editii a competitiei, scrie agerpres.ro.

- Luka Modric, conducatorul de joc al lui Real Madrid si al nationalei Croatiei, a fost cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, a anuntat joi UEFA, cu ocazia tragerii la sorti pentru grupele editiei 2018-2019 a Ligii Campionilor. AGERPRES (editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost desemnat de UEFA autorul celui mai frumos al sezonului precedent. Reușita din turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, Juventus - Real Madrid, 0-3, i-a adus distincția. In sondajul de pe site-ul UEFA, golul lui Ronaldo a strans aproape 200.000 de voturi…