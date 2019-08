Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Radja Nainggolan a revenit la clubul la care a jucat intre 2010 si 2014, Cagliari, dupa un sezon petrecut la Inter Milano, informeaza lequipe.fr, potrivit news.roIn varsta de 31 de ani, Nainggolan si-a "ascultat inima" si a semnat un contract pe un an cu echipa sarda, la care este…

- Internationalul belgian Radja Nainggolan, indezirabil la Inter Milano dupa sosirea antrenorului Antonio Conte, isi va continua cariera tot in Serie A, la formatia Cagliari, unde va fi imprumutat pentru un sezon, informeaza presa sportiva din Italia si Belgia.

- Campionatul Europeana U21 a deschis porțile pentru tricolorii lui Radoi. Mijlocașul de 20 de ani, Vlad Dragomir, ar putea face și el un pas important in cariera sa, potrivit Mediafax.Nascut in Timișoara, in aprilie 1999, jucatorul, care in sezonul trecut a evoluat in Serie B din Italia, la…

- Dorit inca de anul trecut la Craiova, mijlocașul Alexandru Ionița va juca in cele din urma la Universitatea. Oficialii olteni au obținut imprumutul mijlocașul de 24 de ani de la CFR Cluj pentru un an, achitand pentru asta 150.000 de euro, și au și varianta cumpararii definitive pentru inca 750.000 de…

- Ionuț Radu ar vrea sa continue si sezonul viitor la Genoa, dar depinde de planurile lui Inter, ce l-ar putea include in transferului lui Barella, mai ales daca sarzii il vand pe Cragno la Roma. Portarul roman si-ar putea pastra culorile, dar sa schimbe echipa in sezonul viitor. De la Genoa la Cagliari,…

- Campioana Juventus Torino a fost învinsa, duminica, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Sampdoria, în ultima etapa din Serie A, scrie News.ro.Golurile au fost marcate de Defrel ’85 si Caprari ‘90+1.Rezumatul partidei Sampdoria vs Juventus.Partidele…

- Razvan Marin, 22 de ani, a fost desemnat jucatorul lunii in Belgia și primit un ceas elvețian cadou: „Standard Liege va ramane in inima mea. Amintiri superbe". Campionatul belgian s-a incheiat cu imaginea lui Razvan Marin. Mijlocașul s-a desparțit de Standard in cel mai frumos mod. Cel mai bun jucator…

- L'Equipe a scris, luni, ca mijlocasul Eden Hazard va fi transferat de la Chelsea Londra la Real Madrid pentru 100 de milioane de euro, o suma foarte mare tinand cont de faptul ca jucatorul mai are doar un an de contract la Londra, potrivit news.ro.Citește și: PSD reacționeaza dupa farsa cu…