Mijlocașul Adrian Stoian ar putea reveni în Italia la Crotone In ianuarie 2019, transferul lui Adrian Stoian, era prezentat cu mare fast de vicecampioana Romaniei. Venit de la echipa din Serie B, Crotone, mijlocasul in varsta de 27 de ani (n.red. - acum are 28 de ani) semnase cu FCSB un contract pe o perioada de trei ani si jumatate, potrivit Mediafax. Lui Stoian insa nu i s-au oferit prea multe sanse de joc sa demonstreze ce poate si a fost transformat, la dorinta patronului, in rezerva permanenta in cadrul lotului vicecampioanei. Jucatorul care a evoluat timp de 10 ani in fotbalul din Italia nu a mai fost dorit de Gigi Becali la echipa si la finalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

