- Mijloacele de transport in comun din municipiul Constanta sunt dezinfectate in fiecare zi, transmite Primaria Municipiului Constanta.Activitatile se desfasoara la iesirea din cursa, dar si la sosirea la capat de linie. Personalul responsabil de curatenie intra in fiecare autobuz si spala geamurile,…

- Mijloacele de transport in comun din orașul Iași sunt dezinfectate incepand de miercuri, cu doua soluții speciale, pentru prevenirea raspandirii virusului gripal. Mijloacele de transport sunt igienizate noaptea, dar și dupa fiecare cursa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Compania de Transport ...

- Mijloacele de transport in comun din orasul Iasi sunt dezinfectate incepand de miercuri, cu doua solutii speciale, pentru prevenirea raspandirii virusului gripal. Mijloacele de transport sunt igienizate noaptea, dar si dupa fiecare cursa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Municipalitatea ieseana a decis ca incepand de miercuri toate mijloacele de transport in comun sa fie igienizate si dezinfectate la capat de linie. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca masura a fost luata pentru a impiedica raspandirea virusilor gripali si a virozelor respiratorii. "Am dispus…

- RATBV a anuntat ca in cursul zilei de joi, 24 ianuarie 2019, mijloacele de transport in comun vor circula conform unui program special, corespunzator unei zile libere. Astfel, pe 24 ianuarie 2019, autobuzele si troleibuzele vor circula potrivit graficelor valabile in zilele de duminica.…

- Mai multi angajati si utilaje intervin la deszapezire si intretinerea caii de rulare. Traficul ingreunat si mai multe incidente au dus la cresterea timpilor de asteptare in statii. La ora 7, traseele erau deservite de 141 de mijloace de transport, mai exact 91 de autobuze, 49 de tramvaie si 1 microbuz.…

- Turiștii și brașovenii sunt indemnați sa foloseasca mijloacele de transport in comun daca vor sa ajunga in Poiana Brașov, deoarece locurile de parcare in stațiune sunt pline, scrie Mediafax.„Nu mai sunt locuri de parcare in Poiana Brașov. Facem un apel la turiști și brașoveni ca pana in jurul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, miercuri, doua proiecte de hotarare in baza carora elevii din invatamantul preuniversitar si insotitorii pensionarilor cu domiciliul stabil in...