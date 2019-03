Stiri pe aceeasi tema

- Luna Padurii a debutat cu o acțiune mare de impadurire, ce a avut loc, sambata, 16 martie 2019, pe dealul de la Cralovaț, comuna Topolovațu Mare, Timiș. Acțiunea face parte din cadrul initiativei naționale de impadurire pe baza de voluntariat „Plantam fapte bune in Romania”. „Pe o ploaie marunta, ce…

- O echipa a proiectului ‘Plantam fapte bune in Romania’ a plantat la Cuza Voda, in judetul Galati, 5.000 de puieti pe un teren degradat de peste un hectar, se arata intr-o informare transmisa miercuri de reprezentantul organizatiei, Narcisa Gheorghe. Potrivit sursei citate, au fost plantati 3.000 de…

- In urma cu cateva zile au demarat plantarile de puieti pe suprafete din cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti. Simbolic Luna Padurii incepe in jurul datei de 15 martie, iar in urma unei ierni clasice ca perioada, temperaturi si zapada, se pare ca zilele de primavara s-au instalat deja in zona ...

- Jandarmii bacauani au participat astazi, 16.03 a.c la o activitate voluntara de impadurire din cadrul actiunii “Plantam fapte bune in Romania!”alaturi de alti voluntari din judetul Bacau. Jandarmii au plantat peste 2000 de puieti forestieri de pin silvestru in punctul Batca-cartierul Vasiesti din Moinesti.…

- Un incendiu de padure si vegetatie uscata a izbucnit luni seara in satul Paltineni, orasul Nehoiu, alaturi de cei 30 de pompieri fiind dislocati 15 jandarmi si peste 20 de voluntari, informeaza agerpres. Potrivit ISU Buzau, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ patru hectare…

- FOTO – Arhiva Luni, 25 februarie, in jurul orei 23.30, politistii Biroului de Ordine Publica Dej au depistat un barbat de 40 de ani, din comuna Petru Rares, judetul Bistrita Nasaud, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Pop Reteganu, din municipiul Dej, avand o concentratie de peste 0,85 mg/l…

- Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș pentru a face din nou diferența. Zeci de mii de puieți urmeaza sa fie plantați la Cralovaț. In data de 16 martie, in satul care aparține de comuna Topolovațu Mare, va fi impadurit un teren de cinci hectare. Vor fi plantați nu mai puțin de 25.000…

- Un accident de circulație a avut loc aseara, in jurul orei 23, in localitatea Manașturel, comuna Cuzdrioara. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 39 de ani din comuna Uriu, județul Bistrița-Nasaud a efectuat o manevra de depașire neregulamentara a unei autoutilitare – la volanul careia…