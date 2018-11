Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 700 de copii cu varsta intre 5 și 14 ani au fost diagnosticați cu viroze respiratorii, in saptamana 22-28 octombrie a.c.. Alți aproape 100 de copii au fost diagnosticați cu pneumopatii.Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ...

- In ultima saptamana nu s-a raportat niciun caz de gripa, insa tot mai multi brașoveni ajung la medic din cauza „bolilor de sezon”. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brașov, in saptamana 22.10.2018-28.10.2018 s-au prezentat la medic 2.179 de pacienți cu aproape…

- Monitorizarea cazurilor de gripa, infecții respiratorii acute severe și pneumonii a inceput din luna octombrie, iar saptamana viitoare va fi prima raportare a cazurilor. In sezonul trecut au fost inregistrate 129 de decese prin gripa și sute de mii de cazuri de infecții respiratorii și pneumonii. Gripa…

- Ministerul Sanatatii anunța ca pana in prezent, au fost inregistrate 196 de cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile si 21 de decese, scrie Mediafax.In sezonul 2018, din data de 2 mai pana in data de 13 septembrie, au fost inregistrate 196 cazuri de meningite/meningo-encefalite…

- In acest an, la nivel național, 1 milion de doze de vaccin gripal vor fi utilizate pentru imunizarea populației la risc, in cadrul campaniei gratuite de vaccinare antigripala a Ministerului Sanatații. Conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, pentru cel mai vestic…

- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai 2018 pana in data de 29 august, au fost inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile, fiind inregistrate…

- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai pana in data de 29 august, au fost inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile, fiind inregistrate 12 decese.…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in 16 judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.924,…