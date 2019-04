Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu energie electrica s-a intrerupt la ora locala 13.20 in majoritatea cartierelor din capitala Caracas, iar pe Twitter se semnaleaza lipsa curentului si in alte mari orase din vestul tarii, printre care Barquismento si Barinas, precum si in zona de frontiera cu Columbia. La Maracaibo,…

- Statele Unite au anunțat luni impunerea de noi sancțiuni împotriva mai multor membri ai Guvernului din Venezuela, pentru susținerea președintelui Nicolas Maduro, și au cerut înghețarea conturilor companiei petroliere de stat PDVSA, conform Mediafax care citeaza Reuters. Decizia Administrației…

- Trei membri ai garzii naționale din Venezuela au dezertat sambata, a anuntat agenția de migrație din Columbia, inainte de un efort planificat de opoziție de a aduce ajutoare in statul devastat economic, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați…

- Soldații venezueleni au deschis focul vineri asupra cetațenilor indigeni, aproape de granița cu Brazilia, omorând doua persoane, în timp ce președintele Nicolas Maduro încearca sa blocheze aducerea ajutoarelor umanitare într-o țara devastata economic, relateaza Reuters. Statele…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Vicepresedintele american Mike Pence va merge lunea viitoare la Bogota (Columbia) pentru a discuta despre criza din Venezuela cu liderii tarilor din Grupul de la Lima, a anuntat joi biroul sau, relateaza agentia Reuters. SUA si alte tari membre ale Grupului de la Lima si-au exprimat sprijinul…

- Guvernul Venezuelei a transmis vineri ca Statele Unite ar trebui sa distribuie ajutorul umanitar în Columbia unde este stocat, în timp ce opozitia a avertizat ca blocarea hranei si a medicamentelor necesare ar putea constitui infractiuni împotriva umanitatii, relateaza Reuters citat…

- 'In fata situatiei grave pe care o traverseaza (Venezuela), il rog pe Domnul sa gasim o solutie justa si pasnica pentru a depasi criza, cu respectarea drepturilor omului', a declarat papa, cu ocazia rugaciunii Angelus la Zilele mondiale ale tineretului, desfasurate in Panama. Venezuela traverseaza…