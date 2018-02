Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Georgiei și ex-guvernatorul regiunii Odesa, Mihail Saakașvili și-a scos din nou susținatorii in strada. Protestatarii au ieșit in strada și au cerut demisia Președintelui, Petro Poroșenco.

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan si Afganistan,…

- Poliția de Frontiera anunța ca din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care au condiționat întreruperea curentului electric pe partea ucraineana, mai multe puncte de trecere din sudul țarii și-au sistat activitatea. Este vorba de punctele: Ceadîr-Lunga - Maloiaroslaveț; Ceadîr-lunga-Novîie-Traianî;…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri – in contumacie – la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- Toti ostaticii de la oficiul postal din Harkov au fost eliberati, iar atacatorul a fost retinut, a anuntat presedintele Ucrainei, Petro Porosenko. El a multumit Politiei si serviciilor de securitate, pentru reusita operatiunii.

- Ucraina cel mai probabil il va extrada pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, insa el ar putea fi judecat in situ daca decizia privind apelul sau de a ramane in tara este intarziata, a declarat vineri Procurorul General al Ucrainei, Iuri Lutenko, potrivit Reuters.Saakasvili a intrat…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si omologul sau polonez Andrzej Duda au incercat miercuri sa tempereze tensiunile ce s-au amplificat recent intre tarile lor pe tema masacrelor comise de nationalistii ucraineni in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. Vizita presedintelui…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost dus luni in fata unei instante din Kiev, sub acuzatia ca a adunat sustinatori pentru a rasturna puterea din Ucraina, relateaza DPA. Instanta urmeaza sa decida in legatura cu o posibila incarcerare a fostului presedinte al Georgiei, devenit intre…

- Cateva mii de persoane au protestat, duminica, in centrul capitalei ucrainene Kiev impotriva arestarii fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, un lider marcant al opozitiei ucrainene, si au cerut suspendarea presedintelui Petro Porosenko, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, a fost arestat vineri la Kiev, capitala Ucrainei, dupa ce marți scapase de polițiștii care venisera sa-l aresteze, scrie BBC. Arestarea, care a fost anunțata mai intai pe pagina sa de Facebook, a fost confirmata de procurorul general al Ucrainei. Saakasvili…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, devenit opozant al guvernului președintelui ucrainean, Petro Poroșenko, a fost arestat vineri la Kiev de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), dupa ce marți acesta scapase din mainile polițiștilor veniți sa-l aresteze, transmite EFE. "Agenții…

- Ungaria se asteapta ca autoritatile de la Kiev sa nu limiteze drepturile minoritatilor, sa coopereze cu acestea si sa respecte opinia Comisiei de la Venetia in legatura cu noua lege ucraineana a educatiei, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Oficialul ungar…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat vineri ca este gata sa implice experti internationali in ancheta asupra presupusei finantari ruse a activitatilor adversarului sau politic, fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care il acuza ca este in solda Moscovei, informeaza AFP. "Daca…

- Forțele de ordine au lansat un asalt asupra taberei de corturi instalata de susținatorii lui Saakașvili in fața parlamentului, incercand sa-l rețina pe fostul președinte georgian dupa o prima incercare eșuata marți, a anunțat poliția intr-un comunicat. Susținatorii lui Saakașvili au opus rezistența,…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit liderul opozitiei în Ucraina, a afirmat miercuri ca nu se va preda în fata autoritatilor ucrainene dupa ce procurorii i-au dat un ultimatum, informeaza site-ul agentiei Associated Press, citat de Mediafax.

- In 2015, Poroșenko l-a invitat personal pe fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, in Ucraina ca sa-l ajute in efectuarea reformelor. Dupa nici doi ani de zile, doi prieteni au devenit adversari inflacarați. Care este pana la urma marul discordiei intre cei doi?, se intreaba DW. „Este prietenul…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si, timp de trei ani, pana in 2016, guvernatori al regiunii Odesa, a fost dat in cautare de Procuratura Generala a Ucrainei, a aratat pe pagina sa de Twitter ofiterul de presa al institutiei, Larisa Sargan. „Saakașvili este anunțat in cautare… Unitațile…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a sfidat marti puterea presedintelui ucrainean Petro Porosenko si a chemat la un nou 'Maidan' dupa ce a fost arestat la Kiev si apoi eliberat de sustinatorii sai, care s-au confruntat cu politia, transmite de la Kiev agentia EFE.'Nu va fie frica.…

- Procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko, a anunțat marți seara ca fostul președinte georgian Mihail Saakașvili are la dispoziție 24 de ore pentru a se prezenta in fața anchetatorilor ucraineni, dupa ce marți susținatorii sai l-au ajutat sa scape blocand furgoneta poliției care il transporta,…

- "Intr-un viitor foarte apropiat, vor fi organizate in Ucraina referendumuri" privind aderarea la UE și NATO, a declarat vineri Poroșenko, intr-un discurs, fara sa avanseze o data concreta. "Sunt convins ca poporul ucrainean imi susține inițiativa", a dat el asigurari, promițand un rezultat "net pozitiv"…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat vineri desfasurarea "intr-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana si la NATO, declarandu-se convins ca populatia se va pronunta in favoarea intrarii in UE si NATO, ceea ce ar duce la o degradare…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere vineri, la Bruxelles, cu omologul sau din Ucraina, Petro Porosenko, caruia i-a solicitat sa gaseasca o solutie urgenta la problemele create de Legea educatiei adoptata de Rada Suprema a Ucrainei, informeaza Mediafax.In cadrul participarii de vineri,…

- Kievul va tine cont de pozitia Romaniei si a etnicilor romani de pe teritoriul sau in luarea oricaror decizii privind educatia in limba materna a minoritatilor din Ucraina. Este promisiunea pe care Petro Porosenko i-a facut-o lui Klaus Iohannis. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a2c_CEMVHnA"…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire bilaterala cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, în cadrul careia cei doi au discutat despre modificarile aduse Legii Educației din Ucraina, care limiteaza predarea în limba

- Fostul președinte georgian, actual politician in Ucraina, Mihail Saakașvili, și-a anunțat ambiția de a obține funcția de prim-ministru, spunand ca țara sa adoptiva are nevoie urgenta de un nou Guvern. Saakașvili a participat duminica la o noua demonstrație din apropierea Parlamentului de la Kiev, la…

- Mai mulți barbați inarmați au ocupat marți centrul orașului Lugansk, 'capitala' regiunii separatiste cu același nume din estul Ucrainei, relateaza AFP, citand un responsabil local. Publicația rusa Vzgliad, semioficiala, relateaza - citand o sursa proprie apropiata structurilor de forța din Lugansk'…

