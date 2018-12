Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii s-au adunat in Piata Sfanta Sofia, in fata catedralei cu acelasi nume in care un 'Conciliul de Reunificare' urmeaza sa ia aceasta decizie istorica. "Vom ramane aici si ne vom ruga pentru ca Biserica ucraineana sa fie creata astazi", a declarat presedintele Petro Porosenko, care…

- „De ce este atat de important? Națiunea noastra mare a caștigat dreptul de a avea propria biserica. Nu o biserica condusa de Moscova. Cum poți sa mergi la biserica unde Liturghia incepe cu o rugaciune pentru Kiril, Putin și armata rusa ", a declarat liderul de la Kiev, in cadrul unei intalniri cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin se declara foarte ingrijorat de faptul ca in Ucraina intra in vigoare, miercuri, legea martiala. Decizia a fost luata de presedintele Petro Porosenko si aprobata de parlamentul de la Kiev.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata, la Istanbul, un acord care va duce la recunoasterea unei Biserici ucrainene independente, provocand un nou acces de furie al Moscovei, relateaza AFP preluat de Agerpres.Vezi și: LOVITURA…

- Patriarhul Moscovei si al Întregii Rusii, Kirill, a denuntat vineri Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol, calificând-o drept 'schismatica', dupa ce aceasta a recunoscut recent o Biserica independenta în Ucraina de tutela religioasa rusa,

- Ucraina a decis joi sa acorde joi Patriarhiei Constantinopolului dreptul de a folosi o biserica emblematica, care ii va servi ca reprezentanta la Kiev, dupa decizia Sfantului Sinod al Patriarhiei Ecumenice de a recunoaste o Biserica independenta de tutela Moscovei in aceasta tara, relateaza AFP.…

- "Daca au loc actiuni ilegale, atunci, evident, asa cum Rusia apara peste tot interesele rusilor si rusofonilor, ea va apara interesele ortodoxe. Aceasta este o pozitie cuprinzatoare si de inteles", a declarat pentru presa un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Aceasta protectie a ortodocsilor…

- In jur de 200 de persoane au strabatut centrul capitalei, purtand pancarte pe care scris: 'Monseniore episcop, protejarea pedofililor este o infractiune', 'Ne-am saturat de lasitatea clerului!' si 'Pedofilii in inchisoare!'. Manifestantii purtau o harta a Poloniei pe care orasele si satele unde au…