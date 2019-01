Stiri pe aceeasi tema

- Doi schiori de nationalitate germana au decedat in urma unor avalanse produse in weekend in vestul Austriei, iar mii de turisti au ramas blocati in statiunile din Alpii austrieci dupa ce mai multe sosele au fost inchise ca urmare a ninsorii abundente si riscului crescut de avalanse.

- Mii de turisti nu au mai putut parasi statiunile de schi din muntii Austriei in timpul weekendului din cauza riscului mare de avalanse. Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor ...

- Mii de turisti nu au mai putut parasi statiunile de schi din muntii Austriei in timpul weekendului din cauza riscului mare de avalanse, informeaza DPA, informeaza Agerpres.Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor de sambata dimineata. In Saalbach-Hinterglemm,…

- Mii de turisti nu au mai putut parasi statiunile de schi din muntii Austriei in timpul weekendului din cauza riscului mare de avalanse, informeaza DPA. Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor de sambata dimineata. In Saalbach-Hinterglemm, circa…

- Catastrofa aeriana.70 de oameni au murit dupa ce pilotul a facut pariu ca poate ateriza legat la ochi In ciuda faptului ca transportul aerian este cea mai sigura modalitate de calatorie de pe Pamant, conform statisticilor, 70 de persoane și-au pierdut viețile pe 20 octombrie 1980, cand un avion Tu-134,…

- Unsprezece oameni, despre care se crede ca erau migranti, au murit sambata in Grecia dupa ce autovehiculul in care aflau a intrat intr-o coliziune frontala cu un camion si a luat foc, informeaza politia, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Cei unsprezece indivizi se aflau in masina in apropierea…

- O fetita si un barbat au murit in urma unui accident rutier produs, vineri seara, pe drumul care leaga Timisoara de vama Moravita, intre localitatile Jebel si Voiteg. In accident au fost implicate doua autoturisme si un tractor, alte patru persoane fiind ranite si transportate la spital. Soferul unuia…

- Cel putin sapte oameni au murit in statele americane Florida si Georgia, din cauza uraganului Michael, au anuntat joi autoritatile locale citate de AFP si Reuters.Uraganul a fost retrogradat joi la categoria de furtuna tropicala.