Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Ordine Publica au sanctionat contraventional un barbat depistat de efectivele Sectiei nr.3 Politie Rurala Butimanu in timp ce transporta ilegal 13 tone de lichide cu miros specific produsului petrolier. De asemenea, politistii au confiscat intreaga cantitate de lichide.

- Polițiștii din Campeni au recuperat bunurile sustrase dintr-un magazin din Vadu Moților de catre persoane care se indreptau, cu un autoturism, spre județul Cluj. O femeie, ocupanta a autoturismului, le-a spus polițiștilor ca ea a furat și ca celelalte persoane nu știau de fapta sa. La data de 26 iunie…

- In perioada 19 – 20 iunie, ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si executat mai multe actiuni pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii de produse, a contrabandei cu tigarete si pe domeniul comertului…

- In perioada 11 – 12 iunie 2019, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba a organizat, pe raza intregului judet, o acțiune cu efective suplimentare, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori precum si a faptelor ilegale asociate din exploatarea,…

- Un tanar in varsta de 19 ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa fure sampon si fond de ten dintr-un magazin din cartierul Dacia. Acesta avea ascunse pe corp produse in valoare de peste 200 de lei. „La data de 4 iunie, politistii Sectiei 1 Iasi au fost sesizati de catre reprezentantii unei societati…

- Siguranta in scoli – o prioritate pentru politistii hunedoreni. Actiuni de prevenire a delincventei juvenile si a victimizarii minorilor, derulate de politisti in unitatile scolare din judet. Pentru politistii hunedoreni, siguranta in scoli constituie o prioritate, motiv pentru care, in…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu produse din tutun, in judetul Dolj. Astfel, polițiștii au efectuat doua percheziții domiciliare, la ...