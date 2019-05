Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru imobile de pe strada Tudor Vladimirescu din Galati sunt afectate de tasare. In peretii caselor au aparut fisuri mari, iar autoritatile locale au dispus efectuarea mai multor expertize tehnice pentru a stabili cauzele exacte ale tasarii.

- Aproximativ 2.000 de coșuri noi de gunoi vor fi montate, in perioada urmatoare, pe strazile din Timișoara. Nicolae Robu a declarat ca acestea vor fi cumparate de operatorul de salubritate stradala, conform contractului incheiat cu reprezentanții municipalitații. “S-au facut progrese uriașe in privința…

- Ediția cu numarul 114 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele cu care se confrunta copiii autiști și parinții…

- Mii de timișoreni au profitat de vremea frumoasa de la sfarșitul saptamanii trecute și s-au plimbat cu vaporașele, pe Bega. Weekend-ul trecut aproape 4500 de timișoreni și turiști au ales sa admire Timișoara de pe apa. Varful de calatori a fost atins dunimica, zi in care au „plutit” cu vaporașele 2.700…

- Analizele realizate de experții imobiliari arata ca piata romaneasca a locuintelor se caracterizeaza prin faptul ca apartamentele mai mari au preturi mai mici decat cele cu mai putine camere sau garsoniere. Situatia e una comuna pentru toate marile centre urbane din Romania, dar se pot vedea cel mai…

- Dani Coman, președintele Astrei Giurgiu, a vorbit despre situația lui Claudiu Belu, 25 de ani, fundaș care are șanse mari sa ajunga la roș-albaștri in vara. Accidentat, Belu nu se afla in lotul pentru aceasta partida, iar Dani Coman a lamurit situația sa, dezvaluind, totodata, ca Astra i-a propus prelungirea…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat, joi, la Timisoara, ca sistemul juridic este principalul vinovat pentru situatia in care s-a ajuns in acest moment. Aceasta, spune politicianul, pentru ca nu a reusit sa isi faca singura curat in interior si a dat, astfel, ocazia actualei puteri…

- Mai multe cartiere din Timisoara si din Dumbravita au ramas, joi dimineata, fara alimentarea cu electricitate. Situatia neplacuta a aparut din cauza unui copac ale carui crengi au rupt o linie de medie tensiune.