- Oamenii și-au dat intalnire cu jumatate de ora inainte de timpul stabilit in Piața Victoriei, zona zero a protestelor organizate pana acum in capitala Banatului. Timișoara a intrat in acest sfarșit de saptamana sub cod galben de ger, cu temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua.…

- Timișorenii au de gand sa protesteze din nou in strada fața de propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Astfel, in aceasta seara, intre orele 18.00 – 21.00, in Piața Operei are loc protestul intitulat “DNA,…

- Timișorenii iși arata susținerea fața de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, care i-a cerut revocarea. Ei considera ca ceea ce face ministrul Toader este o adevarata lovitura data luptei anti-corupție. „Duminica, 25 februarie, Timișoara…

- PACT pentru Romania solicita demisia de urgenta a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si revocarea titlului de Doctor Honoris Causa acordat anului trecut de Universitatea din Craiova, motivand ca a incetat sa mai sprijine lupta impotriva corupriei, dupa decizia declansarii procedurii de revocare…

- Pe site-ul Ministerului Justitiei a fost publicat un mesaj care explica motivul pentru care raportul nu a putut fi publicat mai bine de 24 de ore de la momentul in care Tudorel Toader a anuntat ca cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Vineri, in jurul orei 15.00, raportul ministrului…

- Uniunea Salvați Romania condamna decizia luata de ministrul Justitiei de a propune revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. Acest subiect a ținut capul de afiș al conferintei de presa susținuta vineri dimineața…

- "Speram sa se alature cu totii acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e momentul niciunui orgoliu politic, e una din cauzele care ar trebui sa ne uneasca pe toti, in baza mandatului primit de la oamenii care ne-au votat sa le aparam interesele,…

- Protestul spontan vine dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi seara ca o va revoca pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA. Prefectul județului Cluj, Aurel Cherecheș, a ieșit în fața protestatarilor, în strada, sa discute cu aceștia.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost "motive temeinice" pentru acest demers. "M-am exprimat…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru care ministrul Justiției a anunțat, joi seara, ca incepe procedura de revocare, a transmis, vineri dimineața, un punct de vedere, prin intermediul biroului de presa al instituției pe care o conduce.

- Anunțul de astazi al ministrului Justiției, Tudorel Toader, care va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a scos in strada nemulțumiți in mai multe orașe ale țarii, inclusiv la Timișoara. Aproximativ 50 de persoane se stransesera in centrul…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care astazi a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Grindeanu și-a reconfirmat poziția…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis."Concluzia dupa aceasta analiza…

- Peste doua mii de oameni s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu,…

- Imediat dupa ce ministrul iesean Tudorel Toader a anuntat ca incepe demersurile pentru revocarea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, zeci ieseni s-au indreptat spre centrul orasului.

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Joi seara, ministrul Justiției, Tudorel Toader a susținut o conferința de presa așteptata de intreaga populație despre soarta șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistul Dan Andronic era de parere inainte de conferința ca ministrul va propune revocarea procurorului șef. Dupa ultimele declarații ale…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent. Totodata, senatorul PSD Serban Nicolae…

- Fiul ministrului Justitiei, Alexandru Toader, a raportat la Facebook protestul studentilor de la Drept impotriva modificarilor legilor Justitiei. "Beizadeaua Alex Toader, fiul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, tocmai a raportat la fb evenimentul de protest al studentilor de la Facultatea de Drept…

- Timișorenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de schimbarile pe care majoritatea PSD – ALDE vrea sa le aduca legilor Justiției. Protestul a inceput in Piața Operei, sub titulatura „Revoluția continua”.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul 'Belina' si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

